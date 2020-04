Non so perché non guardo mai i film a cui partecipo, e non ho visto né Batman v Superman né Justice League. So che avevo una piccola parte in uno di questi, ma mi mette a disagio riguardarmi. Perciò non so molto dello Snyder Cut e non faccio parte di questo…non so neanche come chiamarlo…di questo movimento. Adoro Zack Snyder e ho lavorato con lui per un bel po’ visto che questi film necessitano di tempi di lavorazione molto lunghi. Adoro il suo stile e la sua estetica, e se c’è un film che lui vuole mostrare al mondo sono certo che sia fantastico.