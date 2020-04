Nell’articolo, Gal Gadot parla di quanto Diana sia maturata in questo secondo film:

Il primo film era un film sulla maturazione, sul passaggio all’età adulta: Diana diventava Wonder Woman. Era molto ingenua, non comprendeva la complessità della vita. Un pesce fuor d’acqua. Le cose non stanno più così in questo film. Diana è cresciuta. È molto più matura e molto più saggia. Tuttavia è molto sola. Ha perso tutti i membri del suo team, è diventata circospetta. E poi succede qualcosa di assurdo.