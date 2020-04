Laha annunciato oggi le nuove date dei Festival di Teatro (14–24 settembre) e Danza (13-25 ottobre), confermando le date del Festival di Musica (25 settembre-4 ottobre) e della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica , la cui 77esima edizione si terrà dal 2 al 12 settembre al Lido.

Non è stata però confermata la “formula” con cui si terrà il Festival, come conferma in un’intervista a Cinecittà News il presidente della Biennale Roberto Cicutto smentendo una collaborazione con il Festival di Cannes come invece aveva lasciato intendere Thierry Fremaux qualche giorno fa:

Con Cannes tutto è possibile e tutto può essere studiato, però trovo sconcertante che Thierry Frémaux dica che continua a studiare e non dica cosa vuole fare. Noi andiamo avanti con il nostro programma, se Cannes ci sta ancora pensando non c’è dialogo. Non c’è nessuna ipotesi a oggi.

Cicutto ha ammesso di essere consapevole che sarà un Festival diverso dal solito, con una partecipazione molto inferiore, e che si stanno studiando delle soluzioni digitali per venire incontro alla stampa internazionale:

[…] Con il governo abbiamo affrontato il tema dei costi e il ministro sa che gli arriva sul tavolo una nostra proposta. Abbiamo fatto una rilevazione precisa sull’ipotesi di riduzione degli incassi e i costi da sostenere, e come ridurre alcuni di questi. […] Potremmo essere la prima istituzione culturale al mondo con una proposta concreta di iniziative. […] Sarebbe un segnale importante anche per la città di Venezia, un banco di prova per i servizi, i trasporti, l’ospitalità e la ristorazione. Siamo come un ricercatore che sta per fare un vaccino, spero di non sbagliarmi”.

Ci siamo dati una deadline a fine maggio. Vogliamo a tutti i costi essere pronti il giorno dopo la semi-liberazione. Stiamo facendo simulazioni sulla giornata-tipo. I supporti online saranno importanti per la stampa internazionale, ma metteremo tutto in una proposta che verificheremo con i produttori. Dovremo attendere di sapere le condizioni da rispettare, non abbiamo la palla di vetro.

Credo che il festival debba godere di una extraterritorialità rispetto alle misure di sicurezza, un segnale che poi possa estendersi in altre sale. Altre iniziative credo possano trovare luogo con un contingentamento delle presenze in sala, e Venezia potrà essere un grande laboratorio. Un conto è gestire 6-7 luoghi circoscritti, un conto sono migliaia di sale nel territorio nazionale.

La Biennale di Venezia comunica le nuove date di svolgimento dei Festival di Teatro e Danza, conferma le date del Festival di Musica e annuncia 15 Eventi collaterali della Biennale Architettura 2020 (erano 13 alla Biennale Architettura 2018).

In particolare, il 64. Festival Internazionale del Teatro diretto da Antonio Latella si svolgerà dal 14 al 24 settembre, anziché dal 29 giugno al 13 luglio come in precedenza annunciato. Il 14. Festival di Danza contemporanea diretto da Marie Chouinard si svolgerà dal 13 al 25 ottobre, anziché dal 5 al 14 giugno. Sono confermate invece le date del 48. Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele, che si svolgerà dal 25 settembre al 4 ottobre.

Le nuove date dei Festival di Teatro e Danza sono state stabilite in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso, e dell’impossibilità di procedere nelle prossime settimane alla programmazione delle prove e degli allestimenti degli spettacoli.

Il nuovo calendario delle manifestazioni della Biennale di Venezia 2020, presieduta da Roberto Cicutto, è pertanto il seguente:

dal 29 agosto al 29 novembre , 17. Mostra Internazionale di Architettura diretta da Hashim Sarkis

, diretta da dal 2 al 12 settembre , 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera

, diretta da dal 14 al 24 settembre , 64. Festival Internazionale del Teatro diretto da Antonio Latella

, diretto da dal 25 settembre al 4 ottobre , 48. Festival Internazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele

, diretto da dal 13 al 25 ottobre, 14. Festival di Danza contemporanea diretto da Marie Chouinard

Gli Eventi collaterali della Biennale Architettura 2020

La Biennale annuncia inoltre che sono 15 gli Eventi collaterali della 17. Mostra Internazionale di Architettura, intitolata How will we live together?, curata da Hashim Sarkis, che sarà aperta al pubblico dal 29 agosto al 29 novembre 2020 nelle sedi dei Giardini e dell’Arsenale (pre-apertura 27 e 28 agosto).

I 15 Eventi collaterali ammessi dal Curatore – erano 13 alla Biennale Architettura 2018 – sono promossi da enti e istituzioni nazionali e internazionali senza fini di lucro. Organizzati in numerose sedi della città, propongono un’ampia offerta di contributi e partecipazioni che arricchiscono il pluralismo di voci che caratterizza la mostra di Venezia.

Venezia, 20 aprile 2020