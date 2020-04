Te l’ho già detto in passato, ma credo potrei essere un Wolverine dall’altezza più appropriata, semplicemente perché sono più piccolo. Non ricordo l’episodio, ma c’è una scena in Prodigal Son in cui mi sveglio in mutande e potete vedere che se mi impegno i risultati si vedono! Hugh Jackman è così alto che ha dovuto mangiare tantissimo. Un po’ come Chris Hemsworth. Bisogna mangiare tantissimo e spendere tantissimi soldi in cibo. Io forse dovrei allenarmi ma un po’ di meno, ma sarebbe comunque una cosa grossa.