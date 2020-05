Era il 2017 quando apprendevamo che l’acclamato regista diavrebbe diretto per la Warner Bros Pictures il film in solitaria dedicato a, il personaggio interpretato dae apparso brevemente in Justice League

Da quel momento le cose sono cambiate un bel po’ visto che l’universo DC ha preso una piega completamente diversa, e il progetto è finito nel dimenticatoio.

“In realtà era molto entusiasta e emozionato [per Deathstroke] all’epoca, quando me ne parlarono per la prima volta. Ne parlai con loro e a un certo punto avrei dovuto dirigerlo io” ha raccontato il regista di recente a Yahoo Movies UK .”Ne ho parlato con Joe Manganiello, che doveva interpretare Deathstroke, un po’ di tempo fa ed entrambi ci siamo rimasti male che non si sia più fatto“.

Evans ha poi parlato dello stile e del tono che avrebbe voluto conferire al progetto:

Avevamo idee per lo stile che avremmo impiegato, unendo lo stile un po’ più realistico che mi appartiene e, visto il mondo in cui sarebbe stato ambientato, e un tono un po’ più sgargiante e stilizzato. Avremmo potuto portarlo a livelli davvero interessanti e avevamo delle idee piuttosto coraggiose che si sarebbero rivelate di grande impatto.

Quanto alle ricerche fatte:

Nei fumetti ci sono tipo tre versioni diverse delle origini del personaggio. Perciò pensai di poter fare qualcosa di shakespeariano nel mostrare come ad esempio perde l’occhio o come viene creato il personaggio.

A che punto è, allora, il film? Evans non lo sa: