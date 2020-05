, uno degli attori feticcio di, è alle prese, come tutti noi, con l’auto isolamento domiciliare ed è stato proprio questo l’argomento di discussione di una recente intervista con Comicbook

L’attore ha parlato del rapporto del rapporto con suo figlio, ora che non sta andando più a scuola a causa dell’emergenza sanitaria, e di come stia trascorrendo il tempo con lui:

Adora i western e i cowboy, perciò gli sto mostrando i grandi classici, “Sfida all’O.K. Corral”, “Sentieri selvaggi” e roba fantastica che non ha mai visto. Io ho recuperato tutti gli episodi di The Rifleman e di La grande vallata, e di tutte quelle serie che ETV sta mandando in onda… ci sono così tanti episodi che non ho visto.

A fine aprile, ricordiamo, Madsen ha deciso di dedicarsi alla realizzazione di un video decisamente particolare, ovvero la riproposizione di una ben nota scena di Le Iene, pellicola del 1992 che ha segnato l’esordio dietro alla macchina da presa per il regista di Knoxville. Si tratta della sequenza della tortura al poliziotto fatta sulle note di “Stuck in the Middle with You”, che vi riproponiamo qui di seguito.

La domanda allora è lecita: Tarantino l’ha visto?

Si è sposato e ha appena avuto un figlio. È con sua moglie in Israele. Naturalmente ho la sua email e gli ho mandato il video, ma non mi ha ancora risposto. Non so cosa ne penserà, ma alla fine me lo dirà. Sono certo che gli piacerà e ne sarà divertito.

Sulla possibilità di un altro video ha poi ammesso: “Ho alcune idee, ma non ne sono certo. Proverò a fare qualcosa di divertente“.