Qualche giorno fa ha destato un certo scalpore la notizia chefosse finito in pre-ordine su Amazon (immagine in allegato) in versione PVOD, lasciando intendere che alla fine la Disney avesse scelto di saltare l’uscita al cinema a favore del premium video on demand.

Nel giro di poche ore il colosso ha rimosso tutto, magari in attesa di un annuncio ufficiale, ma l’annuncio non è arrivato.

L’Hollywood Reporter ha allora chiarito, nell’ultima newsletter, che dovrebbe essersi trattato di un errore, aggiungendo che secondo alcuni fonti il film tanto rimandato “è ancora destinato a un debutto sul grande schermo“.

Comicbook ha parlato di tutta la faccenda con Rob Liefeld che è apparso molto perplesso:

New Mutants è stato girato prima di Deadpool 2 e la prossima settimana saranno passati due anni dall’uscita di Deadpool 2. Non ho idea di che diavolo sia successo. Ora è in pre-ordine su Amazon? Datecelo e basta.

Ha poi parlato di una delle proiezioni di prova del film:

I miei amici hanno partecipato a una proiezione, io non potevo quel giorno ma avrei potuto entrare comunque. Lo hanno adorato: tutti i miei amici che hanno visto New Mutants a dicembre 2017 lo hanno adorato. Me lo hanno descritto, alcuni effetti speciali non erano finiti, ma lo hanno amato. Poi è stato rimosso dal calendario e poi è arrivata la Disney, ma ho sentito dire che è fantastico.

Il fumettista ha ammesso di non avere tanta fretta di tornare al cinema:

Il punto è questo: volete veramente tornare al cinema? Sono un cinefilo nerd gigantesco, ma ci vorrà del tempo. A me non manca…non intendo entrare in un cinema in cui la gente mi starnutisce addosso. Mi sa che siamo diventati tutti un po’ agorafobici.

New Mutants doveva (finalmente) arrivare negli USA il 3 aprile, ma è stato rimosso dal calendario della Disney vista l’emergenza Coronavirus.

Nel cast del film sono presenti Anya Taylor-Joy (Magik), Maisie Williams (Wolfsbane), Charlie Heaton (Cannonball), Henry Zaga (Sunspot), Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) e Happy Anderson (Reverendo Sinclair).

La 20th Century Fox ha sviluppato il film con Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si è occupato anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher.