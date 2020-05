Diconal momento sappiamo poco: la pellicola è stata rimandata al(rispetto alla data iniziale del 1° aprile 2022) a causa dell’emergenza sanitaria in corso, perciò manca ancora un bel po’ all’inizio delle riprese e alla scoperta dei primi succosi dettagli della trama.

Durante un’ospitata virtuale all’Awesome-Con Online 2020, l’attore di Chuck ha parlato del progetto ammettendo di non sapere molto:

La verità è che non so molto perché stanno ancora lavorando alla sceneggiatura. So alcune cose in linea generale e sono già incredibilmente emozionato per quello che mi hanno detto. Ma in fin dei conti quello che voglio è un film che sia migliore di quello che abbiamo dato al pubblico la prima volta, che reputo comunque un ottimo film.