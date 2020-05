Empire ci regala una nuova foto ufficiale di, l’attesissimo kolossal di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet nella parte di Paul Atreides, prodotto e distribuito dallabasato sul romanzo digià portato sul grande schermo da David Lynch.

Nello scatto, che vi proponiamo direttamente qua sotto, potete ammirare Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Gurney Halleck (Josh Brolin).

Il personaggio interpretato da Brolin è il responsabile dell’addestramento militare (nonché vera e propria guardia del corpo) di Paul Atreides di cui, col passare degli anni, è diventato anche un vero amico. È celebre per la sua abilità con la spada, ma anche per essere un ottimo cantante e un dotato musicista (è un suonatore di baliset, uno strumento a nove corde).

Ecco lo scatto:

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.

Cosa ne dite di questa nuova foto di Dune con Timothée Chalamet e Josh Brolin? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!