Già a fine gennaio,, il Paul Atreides del Dune firmato David Lynch, aveva espresso una certa curiosità verso la pellicola di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet nella parte del citato Paul Atreides, prodotto e distribuito dallabasato sul romanzo digià portato sul grande schermo da David Lynch.

In una nuova intervista con CB.com, Kyle MacLachlan è tornato a esprimere un’analoga posizione.

Non vedo proprio l’ora. Per me Denis è un regista davvero splendido e ha messo insieme un cast davvero interessante. Ho adorato i libri quando li ho letti la prima volta, se non ricordo male avevo intorno ai 15 anni, quindi diciamo nel 1972, 1973. Resto un fan, in particolare del primo libro, uno dei miei romani preferiti se non il mio preferito di sempre, lo rileggerei ogni anno. Per questo, il mio approccio è figlio di una prospettiva differente da quella di David, d’altronde il libro è così ricco, fatto di relazioni interessanti. Ci sono diverse maniere per interpretarlo. Non vedo l’ora di scoprire cosa ha in serbo Denis.