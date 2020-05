ha partecipato, ovviamente da remoto, alla nuova puntata dello show di Jimmy Kimmel e, durante la sua ospitata, ha avuto modo di raccontare un aneddoto sul, l’ultimo lungometraggio che è riuscito a vedere al cinema prima del lockdown.

Ecco cosa ha raccontato Adam Sandler durante il collegamento col popolare conduttore:

C’è stata quella bella serata a vedere i Lakers, ancora potevamo uscire quei giorni. Poi sono riuscito a fare altre due uscite. Ho visto il film di Jim Carrey, Sonic. Ho notato che eravamo tutti sparsi nel cinema, eravamo in pochi e io ridevo rumorosamente. La gente dietro di noi pure. Mi sa che quella è stata la nostra ultima serata fuori: con Sonic. Ho chiamato Jim Carrey dal cinema per dirgli quanto era divertente mentre il film era ancora in corso. Non sapevo ancora che quello sarebbe stato l’ultimo film che avrei visto al cinema!