Prosegue la nostra iniziativa con cui cerchiamo di ricreare l’emozione “comunitaria” di vedere un film insieme in attesa di poter tornare al cinema: lo facciamo attraverso. E così, dopo Gabriele Mainetti con Lo chiamavano Jeeg Robot Fabio e Damiano D’Innocenzo con La terra dell’abbastanza , questa settimana tocca acon Il primo re. È passata una settimana dai David di Donatello, dove il film era candidato a ben 15 premi e ha ottenuto il David per la miglior fotografia (Daniele Ciprì), quello per il miglior suono (Angelo Bonanni, Davide D’Onofrio, Mirko Perri, Mauro Eusepi, Michele Mazzucco) e quello per il miglior produttore.

L’appuntamento è per venerdì sera 15 maggio, alle ore 21:30, quando vedremo e commenteremo in diretta Il primo re diretto da Matteo Rovere: con lui ci saranno Gabriele Niola, Andrea Bedeschi e Andrea Francesco Berni. Parleremo del film, ma anche della serie tv Romulus:

Come funziona?

L’appuntamento è sul nostro canale YouTube alle 21:30 di venerdì 15 maggio: potrete seguire il nostro commento in diretta video streaming e commentare in tempo reale, facendo domande come durante i nostri videoblog. Non sarà ovviamente possibile né vedere né ascoltare il film all’interno della nostra diretta: potrete solo vedere il nostro commento e interagire con noi. Potete vedere il film in contemporanea con noi – è disponibile su varie piattaforme, in particolare on demand su Sky Go, a noleggio su Tim Vision, Chili, Rakuten, Infinity, Google Play, Apple TV (con prezzi che vanno dai 2,99 euro ai 4,99 euro), e in vendita su Rakuten, Google Play, Apple TV, Chili e Tim Vision (a prezzi che vanno dai 5,99 euro ai 12,99 euro). Alle 21:30 di venerdì 15 maggio daremo a tutti il via per iniziare la visione (dando per scontato che non saremo per forza tutti sincronizzati alla perfezione).

