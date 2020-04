Come funziona?

Come annunciato ieri, oggi lanciamo una nuova iniziativa sperando di poterla riproporre nelle prossime settimane successive: un vero e proprio “commento in diretta” diassieme al regista Gabriele Mainetti. Con lui ci saranno Gabriele Niola, Andrea Bedeschi e Andrea Francesco Berni.

L’appuntamento è sul nostro canale YouTube alle 21:30: potrete seguire il nostro commento in diretta video streaming qui sopra, ma per in tempo reale (facendo domande come durante i nostri videoblog) dovete andare sul player e fare le domande nel box apposito. Non sarà ovviamente possibile né vedere né ascoltare il film all’interno della nostra diretta: potrete solo vedere il nostro commento e interagire con noi. Potete vedere il film in contemporanea con noi in streaming su RaiPlay (previa iscrizione) oppure on demand su Sky: alle 21:30 daremo a tutti il via per iniziare la visione (dando per scontato che non saremo per forza tutti sincronizzati alla perfezione).

Appuntamento quindi alle 21:30 per commentare insieme uno dei film più importanti e interessanti prodotti in Italia negli ultimi anni insieme al regista Gabriele Mainetti, che in questo momento è impegnato nella post-produzione del suo prossimo lavoro, Freaks Out, la cui uscita al cinema è fissata per il 22 ottobre.