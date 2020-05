ha parlato con Comicbook di, l’avventura d’animazione diche a causa dell’emergenza Coronavirus ha saltato l’uscita in sala approdando direttamente in digitale negli Stati Uniti proprio oggi.

Jason non è certo nuovo al ruolo di antagonista (ricordiamo tutti il suo iconico Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, senza contare il doppiaggio che lo ha portato a dare voce a personaggi come Lex Luthor e Ra’s al Ghul), ma la sfida nel rendere un personaggio noto al pubblico come Dick Dastardly, qualcosa di nuovo e inedito sia per i veterani sia per i fan di nuova generazione è stata una sfida anche per lui:

Sono un attore, sarei terrorizzato all’idea di fare sempre le stesse cose. Ovviamente le voci che posso fare sono limitate, non credo di avere infinite capacità di reinvenzione. In questo caso è venuto molto naturale, era tutto nel copione, era tutto già in Dick Dastardly, un personaggio fantastico. È uno straordinario narcisista, egomaniaco, supercattivo e genio in questa versione, un Dick più forte di quanto non lo fosse in passato. È una vera minaccia, un vero pericolo per la squadra e, allo stesso tempo, ha anche un vero cuore: non si tratta di un episodio animato di 10 minuti, qua abbiamo il tempo di approfondire l’aspetto emotivo.

Circa l’aspetto emotivo, gli scopi e le motivazioni di Dick, Isaacs ha aggiunto:

C’è una grande verità di fondo che riguarda l’amicizia, il non perdere di vista quello che amiamo gli uni degli altri, famiglie che si sgretolano e poi s ritrovano.

Sul trovare la sua personale versione di Dick dopo tutte le versioni del passato ha spiegato:

Ovviamente ho ascoltato le versioni precedenti di Dick del passato, ma non volevo fare una patetica imitazione dei fantastici attori americani che lo avevano già interpretato, così abbiamo pensato di farlo inglese, come il personaggio su cui è basato. In cabina di doppiaggio abbiamo provato diverse cose; alla fine lui è il migliore e unico pubblico di sé stesso. Ha dato vita a creature che non ridono di lui, che non lo trovano divertente, non applaudono. Quindi deve farsi una standing ovation da solo, ogni volta, ed è stato divertentissimo renderlo inglese in tutto questo.

A seguire la sinossi:

La prima avventura d’animazione di Scooby-Doo per il grande schermo è il racconto inedito delle origini di Scooby-Doo e del più grande mistero nella carriera della Mystery Inc. Il film ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati e, in seguito, uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa “can-apocalisse globale”, i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare. Della versione originale fanno parte del cast di doppiatori Kiersey Clemons (“Cattivi vicini 2”; la serie TV “Angie Tribeca”) nei panni di Dee Dee; Zac Efron (“The Greatest Showman”; la saga “Cattivi vicini”) in quelli di Fred; Will Forte (“La rivincita delle sfigate”; la serie TV “The Last Man on Earth”) è la voce del migliore amico di Scooby-Doo, Shaggy; Jason Isaacs (i film di “Harry Potter”; “The OA” in TV) è la voce del famigerato Dick Dastardly; Ken Jeong (“Crazy & Rich”; la trilogia di “Una notte da leoni”) nel ruolo di Dynomutt; Tracy Morgan (“What Men Want”; “30 Rock” in TV) nel ruolo di Captain Caveman; Gina Rodriguez (“Deepwater: Inferno sull’Oceano”; la serie TV “Jane the Virgin”) è la voce di Velma; Amanda Seyfried (i film “Mamma Mia!”; “Ted 2”) è Daphne; l’attore due volte candidato all’Oscar Mark Wahlberg (“The fighter”; “The Departed – Il bene e il male”) è Blue Falcon, mentre Frank Welker (il franchise di “Transformers”) presta la voce a Scooby-Doo.

Il film è diretto da Tony Cervone, candidato all’Annie Award per il film “Space Jam”, e due volte candidato agli Emmy per il suo lavoro su “Duck Dodgers”.

