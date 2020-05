è l’ultimo film che, per ora, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato tolto dal calendario della programmazione 2020 e rimandato a data da destinarsi.

Al contrario di molti altri film, il nuovo capitolo di La notte del giudizio non ha attualmente una data di uscita stabilita e, nonostante ancora non si abbiano notizie sulla riapertura di massa delle sale cinematografiche in USA e sia Tenet di Christopher Nolan che Mulan della Disney siano entrambi programmati per questo luglio, non c’è niente di certo.

The Purge 5 avrebbe dovuto arrivare al cinema il 10 luglio 2020 e essere tra i primi a riaprire la nuova “stagione” cinematografica. Il primato, al momento, resta di Unhinged con Russell Crowe.

Come vi avevamo comunicato il mese scorso, il titolo della pellicola dovrebbe essere The Forever Purge.

La sceneggiatura è ancora una volta curata da James DeMonaco mentre alla produzione troviamo la Blumhouse e la Platinum Dunes.

L’ultimo capitolo di The Purge che aveva per regista Gerard McMurray ha raggiunto l’anno scorso ottimi risultati. Con un budget di circa 13 milioni di dollari, La prima notte del giudizio ha incassato in tutto il mondo 136,9 milioni di dollari.

