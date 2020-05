La notizia che i fan speravano di sentire è arrivata: come riporta in esclusiva Deadline è in trattative per tornare comein un film dell’Universo DC.

Il giornale sostiene che, al momento per il momento, l’attore non tornerà in un film in solitaria come un sequel di L’Uomo d’Acciaio, ma è in fase di negoziazioni per un’apparizione in un altro capitolo del DCEU (ora un nome ufficiale).

L’ipotesi più accreditata, a questo punto, è che l’attore torni a interpretare Superman in Shazam 2 con Zachary Levi o addirittura in Black Adam accanto a Dwayne Johnson.

In realtà all’epoca della notizia del suo addio al ruolo avevamo scoperto che l’attore avrebbe dovuto fare un’apparizione in Shazam! (per l’ultima scena del film), ma le trattative tra i rappresentanti dell’attore (la WBE) con lo studio erano crollate.

La Warner Bros. Pictures subito dopo la fuga di notizie ci aveva tenuto a precisare di godere di ottimi rapporti con l’attore, pur confermando di non avere alcun piano in essere su un nuovo film di Superman (visto che inizialmente voleva concentrarsi su un film dedicato a Supergirl):

Sebbene non siano state prese decisioni su eventuali film di Superman in arrivo, abbiamo sempre nutrito il massimo per rispetto e goduto di ottimi rapporti con Henry Cavill, che ad oggi rimangono immutati.

C’è voluto quasi un anno prima che l’attore commentasse ufficialmente la notizia, approfittando di un’intervista con Men’s Health:

Non me ne starò seduto in silenzio al buio con queste voci in giro. Non ho rinunciato al ruolo. C’è ancora tanto che voglio dare a Superman, molto altro da raccontare. Un mucchio di veri, sinceri omaggi all’onestà del personaggio in cui immergermi. Superman merita giustizia, perciò lo status è: vedrete.

L’ultima occasione, poi, si è presentata durante il commento in diretta di L’Uomo d’Acciaio, quando Cavill ha approfittato per dire che sarebbe onorato di tornare nei panni del figlio di Krypton.

C’è stato anche un momento in cui un fan gli ha detto che spera di rivederlo con il mantello di Superman “molto presto”, e lui si è lasciato andare a una risata che dopo la notizia di oggi si carica di un altro significato (trovate il momento a 32:45 nel video qui in alto).

Contenti di rivedere Henry Cavill nei panni di Superman?