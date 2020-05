Innanzitutto è già un onore il solo essere preso in considerazione per una cosa del genere. È un personaggio che se ne sta lassù, insieme a Batman. Insomma, due leggende. Ed è una cosa che intimorisce alquanto. Per me la sfida principale con un’icona come quella di Superman sarebbe quella del riuscire a inquadrarlo nel contesto contemporaneo. Per un personaggio, per una cultura che si è sostanzialmente spostata nella sfera degli antieroi, come puoi trovare spazio per Superman che è il supereroe originale?

Ma è interessante che tu abbia menzionato anche JJ perché anche prima che lavorassimo insieme a Lost lui aveva effettivamente scritto un film di Superman che non è stato mai realizzato per una grande varietà di ragioni tra le quali quelle che Wolfgang Petersen stava cercando di fare un lungometraggio di Superman Versus Batman e altri anche la Justice League. Ma parliamo di quel periodo pre Nolan e tutto è andato perduto nel mentre. Lui è ossessionato con Superman e da tempo. Amerei vedere un film di Superman fatto da JJ, ma non ho un’idea del personaggio che potrebbe essere migliore di quella.