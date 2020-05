, il deus ex-machina della saga di John Wick, è anche uno dei nomi storici della saga didelle sorelle Wachowski, visto che ha lavorato come controfigura di Keanu Reeves e come coordinatore degli stunt di arti marziali nelle pellicole del franchise.

In una corposa chiacchierata fatta con l’Hollywood Reporter ha spiegato quali sono state le richieste che Lana Wachowski gli ha fatto per le scene d’azione di Matrix 4.

Mi ha spiegato questa idea. Mi ha spiegato questa scena d’azione. Mi dice “Il personaggio è questo e deve affrontare questa situazione qua. Il conflitto si basa su questo concetto qua. E alla fine di questa sequenza ho bisogno di vederlo emotivamente o psicologicamente o in qualsiasi altro modo sia richiesto dalla trama. Cos’hai nella tua borsa dei trucchetti speciali che può rendere questo passaggio completamente fuori di testa?”. Lei è una di quelle persone letteralmente fantastiche in cui si crea questa dinamica in cui ci chiede qualcosa, noi rispondiamo “Ok, possiamo fare così” e poi riparte con “Oh mio Dio, è straordinario, non ci avevo pensato! Ma se usassimo questa idea e la trasformassimo in questo?” [ridendo, ndr.]. È sempre un passo avanti a te ed è sempre una sfida. Probabilmente è ancora la persona più stimolante con cui abbia mai lavorato e, chiaramente, intendo questa cosa in maniera positiva. Se amate la Trilogia di Matrix adorerete quello che sta facendo perché è una regista brillante, divertente e sa bene quello che vuole i fan.