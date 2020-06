Dopo la sospensione forzata a causa dell’emergenza Coronavirus, le riprese diripartiranno a settembre stando all’assistente alla regia Tommy Gormley, intervenuto sulla BBC. La notizia è stata confermata anche da, che intervistato da Variety ha spiegato che la priorità sarà data alle sequenze non girate al chiuso:

Ha poi aggiunto:

Le persone che dovranno lavorare a stretto contatto dovranno avere il via libera per farlo in tutta sicurezza. Non so quale sia la situazione dei tamponi e se avranno modo di fare il test con cadenza regolare.