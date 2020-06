Nel corso di un’intervista per SFX Magazineha smentito la teoria secondo cuimetterà in scena un legame romantico tra Diana e Cheetah, il personaggio interpretato da Kristen Wiig.

Come spiegato dalla regista:

Ci sarebbe potuto essere se la storia fosse stata diversa, ma visto che questa storia ruotava in modo chiaro attorno al ritorno di Steve (Trevor, interpretato da Chris Pine), tutto doveva concentrarsi su di lui. La storia d’amore con Steve è quella che conta, non c’era spazio per due persone per Diana.