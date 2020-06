Per quanto paradossale possa essere parlare del sequel di un film comele cui riprese sono state peraltro interrotte a marzo a causa dell’emergenza nuovo Coronavirus, visto che la fonte di questo rumour è un sito come Heroic Hollywood , solitamente molto ben informato e attendibile per quel che concerne la galassia DC Comics, vale la pena parlarne.

A quanto pare, nel secondo film della saga potrebbe comparire un villain di Batman che abbiamo già avuto modo di ammirare al cinema ne Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno di Christopher Nolan, ovvero Bane (interpretato da Tom Hardy nella pellicola citata).

Lo studio starebbe infatti già pensando al prosieguo della pellicola di Matt Reeves, dei sequel che chiaramente saranno interamente collegati all’universo di The Batman e dunque completamente scollegati da quello in cui è stato Ben Affleck, e non Robert Pattinson, a vestire i panni del Crociato di Gotham.

Ma non è tutto.

Stando a quanto riferito da HH, quello di Bane è un nome saltato fuori più e più volte durante le conversazioni dello studio tanto che alcuni avrebbero anche ventilato l’idea (che non ha mai neanche raggiunto lo status di proposta effettiva alla Warner) di un film interamente dedicato alla genesi del villain apparso per la prima volta, lo ricordiamo, nel 1993 nella storia Batman: La Vendetta di Bane.

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021. La produzione è stata interrotta a Londra dopo circa un mese in seguito alla decisione di bloccare le produzioni a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il film è diretto da Matt Reeves (i film “Il pianeta delle scimmie”), Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson, recitano nei panni di personaggi famosi e famigerati di Gotham, Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

Cosa ne pensate di questo rumour circa la possibile inclusione di Bane nel sequel di The Batman?