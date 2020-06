A quanto pare, quando si parla di, l’unica certezza è l’incertezza, sia se si parla di data di uscita che dei ruoli interpretati dal cast, Kenneth Branagh incluso.

L’attore e regista inglese ha difatti rilasciato un’intervista a SyFy in cui ha spiegato di non avere ancora capito con certezza se la sua parte sia quella del villain o meno.

Kenneth Branagh ha spiegato al sito:

Considerata la natura del film, in cui Chris è come se reinventasse la ruota per così dire e dato che un sacco di persone interagiscono con John David Washington in entrambi i modi, ti attendi che io sia l’antagonista, ma poi la storia non si svolge esattamente come potresti aspettarti. Non scherzo, ho letto innumerevoli volte la sceneggiatura, più di ogni altra cosa a cui io abbia lavorato. Era come fare le parole crociate del Times tutti i giorni […] Nel recitarlo, e nelle stesse scene, tutto continua a ribaltarsi, va in avanti, va indietro, così come le nostre aspettative di come dovrebbe essere il personaggio. Proprio per questo ho avuto frequenti discussioni con Nolan sulla natura del mio personaggio. Perché la su evoluzione era costante e non prestabilita, una serie infinita di sorprese.