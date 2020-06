, l’interprete di Cyborg inha raccontato sul suo canale Twitch dell’audizione fatta nel 2014 per Star Wars, presumibilmente per la parte andata poi a John Boyega, mettendola anche in relazione a quella fatta grossomodo nello stesso periodo per lo sfortunato cinecomic di Zack Snyder che, il prossimo anno, arriverà su HBO Max in versione director’s cut.

Un’audizione che, come da tradizione per Star Wars, è stata connotata da una certa dose di segretezza.

Non ero neanche consapevole di cosa stessi effettivamente leggendo [durante l’audizione per Star wars, ndr.]. Non penso neanche sia andato oltre il mio mettere qualcosa su nastro ottenendo una registrazione di quello che avevo fatto. Per quel che concerne Justice League si è trattato di un classico processo di audizione in cui ho incontrato gente coinvolta nella produzione, ci sono stati dei test e tutte quelle robe. Credo che la mia esperienza con Star Wars sia stata più l’equivalente di un passo di bimbo, il primo passo di un processo che è stato poi portato fino in fondo con la mia esperienza in Justice League.

