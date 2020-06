La partecipazione dial voice cast originale de, il live action Disney uscito la scorsa estate dove ha doppiato Nala e partecipato alla soundtrack, potrebbe essere stato il primo passo di una collaborazione ben più strutturata fra la star e la Casa di Topolino (che, in realtà, ha già avuto un seguito con il recente sing along proposto dalla ABC ad aprile , ndr.).

Il tabloid The Sun, generalmente abbastanza affidabile quando si tratta di indiscrezioni collegate al mondo dello spettacolo, segnala infatti che Beyoncé sarebbe in fase di trattative con la Disney per la stipula di un contratto da 80 milioni di sterline, ergo circa 100 milioni di dollari, per la partecipazione e/o collaborazione a tre blockbuster della major. La prima partnership citata dovrebbe essere quella per la soundtrack di Black Panther 2. I dettagli dell’accordo sarebbero in fase di definizione, ma la Disney vorrebbe inserire nel contratto anche la presenza di Beyoncé come voice over di alcuni dei nuovi documentari in arrivo su Disney+, in maniera analoga a quanto stipulato fra la compagnia e Meghan Markle, voce narrante del documentario La Famiglia di Elefanti.

Ovviamente vi terremo aggiornati circa gli eventuali sviluppi della cosa.

Scritto da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau utilizzando la tecnica dell’animazione e del performance capture, il film vedrà un cast ricchissimo: Donald Glover sarà Simba, Beyonce Knowles-Carter sarà Nala, James Earl Jonestornerà come Mufasa, Chietwel Ejiofor sarà Scar, Alfre Woodard sarà Sarabi, John Oliver sarà Zazu, John Kane sarà Rafiki, Seth Rogen sarà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon, Eric Andre sarà Azizi, Florence Karumba sarà Shenzi, e Keegan-Michael Key sarà Kamari.

In Italiano, Marco Mengoni è Simba, Elisa è Nala e Massimo Popolizio è Scar.

Il Re Leone è uscito nei cinema italiani lo scorso 21 agosto.

Cosa ne pensate di questo possibile accordo fra Beyoncé e la Disney? Ditecelo nei commenti!