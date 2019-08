In occasione del junket internazionale dia Londra, abbiamo avuto l’opportunità di parlare non solo con il regista Jon Favreau o con l’interprete di Scar Chiwetel Eijofor, ma anche con una vera e propria icona:, autore della colonna sonora sia del film originale che di questo remake in animazione fotorealistica.

Zimmer si trovava in una stanza con un pianoforte a disposizione, quindi ovviamente non abbiamo potuto esimerci dal farci suonare qualcosa… ma prima, ha preteso un’offerta (ovviamente in Euro: è stata l’occasione anche per parlare un po’ di Brexit!).

Qui sopra potete vedere la videointervista di Gabriele Niola, i sottotitoli sono attivabili tramite l’apposito tasto in basso a destra sul player.

Il Re Leone: Ecco i dettagli sul film Disney

Scritto da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau utilizzando la tecnica dell’animazione e del performance capture, il film vedrà un cast ricchissimo: Donald Glover sarà Simba, Beyonce Knowles-Carter sarà Nala, James Earl Jonestornerà come Mufasa, Chietwel Ejiofor sarà Scar, Alfre Woodard sarà Sarabi, John Oliver sarà Zazu, John Kane sarà Rafiki, Seth Rogen sarà Pumbaa, Billy Eichner sarà Timon, Eric Andre sarà Azizi, Florence Karumba sarà Shenzi, e Keegan-Michael Key sarà Kamari.

In Italiano, Marco Mengoni è Simba, Elisa è Nala e Massimo Popolizio è Scar.

Il Re Leone è nei cinema italiani dal 21 agosto.