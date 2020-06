Gli eventi delle ultime settimane hanno rafforzato la nostra determinazione, come azienda, a confrontarci con difficili problemi sociali. La posizione della Warner Bros. sull’inclusività è ben nota, e alimentare una cultura diversa e inclusiva non è mai stata più importante per la nostra compagnia come per il nostro pubblico in tutto il mondo. Valorizziamo profondamente il lavoro dei narratori che lavorano con noi e che donano così tanto di loro stessi condividendo le loro creazioni con noi. Riconosciamo la nostra responsabilità nell’alimentare l’empatia e sostenere la comprensione di tutte le comunità e tutte le persone, in particolare quelle che lavorano con noi e che vengono raggiunte dai nostri contenuti.