Nell’annunciare il rinvio di due settimane die la ridistribuzione nei cinema diil 17 luglio in occasione dei dieci anni dalla sua uscita, la Warner Bros ha aggiunto che prima della pellicola verrà proiettata un’anteprima del nuovo film di Christopher Nolan contenente scene inedite non presenti nei trailer usciti finora.

Non solo: verranno anche mostrate anteprime dei prossimi film dello studio, un modo per stuzzicare gli spettatori che decideranno di tornare a frequentare i cinema in sicurezza dopo il lockdown. Parliamo, verosimilmente, di nuovi trailer di film come Wonder Woman 1984, Godzilla vs. Kong e The Suicide Squad, alcuni dei titoli più attesi della major le cui riprese sono state completate prima del lockdown.

Ricordiamo che un prologo IMAX di Tenet era già stato mostrato nei cinema a dicembre, prima di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker: è ormai una tradizione per i film di Christopher Nolan. Potete leggere la nostra descrizione qui.

Il cast internazionale di “Tenet“ include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Scritto e diretto da Nolan, il film è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm ed è prodotto da Emma Thomas e Nolan con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson.

Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures il 31 luglio negli Stati Uniti e in altri paesi.

