La Diamond Select Toys ha presentato online una prima esclusiva pensata per la nuova edizione del Comic-Con di San Diego. Si tratta di una nuova action figure ispirata a, iconico cult Disney del 1982.

La figure è denominata “Deluxe VHS” e misura 7″ in altezza ed è ispirata a uno dei primi poster del lungometraggio.

La figure è disponibile per il pre-order su Big Bad Toy Store e sarà ufficialmente disponibile a partire da luglio.

Ecco la sinossi ufficiale del film del 1982:

Il mago del computer Flynn (Jeff Bridges) si infiltra nel sistema della ditta per cui lavora e viene risucchiato in un incredibile mondo digitale, diventando parte del videogioco che stava programmando. Lì, per battere il folle Master Control Program, si allea con Tron, una misura di sicurezza creata per equilibrare l’ambiente digitale.