TRON, Jeff Bridges non ama la sua versione ringiovanita in Legacy: "Sembravo Bill Maher"

Jeff Bridges ritornerà nella saga di TRON in occasione del sequel intitolato Ares e, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, ha parlato del modo in cui era stato ringiovanito grazie alla tecnologia nel capitolo precedente.

Mi hanno scannerizzato e inserito le immagini nel computer per quando abbiamo girato Tron 2, Legacy, e non sono molto affezionato a quella ricreazione di me stesso. Ho pensato che somigliasse più a Bill Maher che a me.