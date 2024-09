TRON: Ares, sul set Jared Leto si faceva chiamare come il protagonista, rivela Jeff Bridges

Pubblicazione: 23 settembre alle 11:30

In TRON: Ares, in uscita il prossimo anno, Jared Leto interpreta il protagonista, la manifestazione umana di un programma informatico inviato dal mondo digitale a quello reale in una pericolosa missione.

Nel cas è presente Jeff Bridges, che ha fatto parte dei due due film precedenti nei panni del designer di videogiochi Kevin Flynn.

Ospite del podcast di Rob Lowe, quest'ultimo ha raccontato il particolare metodo di lavoro del collega:

Non l'avevo mai incontrato prima. Mi sono chiesto come sarebbero andate le cose, perché anche lui era un produttore del film, un grande fan dell'originale e ha lavorato per 10 anni [al nuovo film]. Sono arrivato sul set, dove ho trovato un'atmosfera interessante e ho chiesto: "Come sta Jared? Come va il lavoro?” e mi hanno risposto: ”Sta bene. Sai, lo chiamiamo Ares, quindi si chiama così”, e io l'ho trovato interessante. Così gli ho detto: "Va bene se ti chiamo Air?". E lui: "Sì, certo". Poi ci siamo sciolti ed è stato semplicemente meraviglioso. Abbiamo fatto praticamente una jam session.

A proposito di musica, Bridges ha confermato poi che il personaggio di Leto è anche una rockstar. "Non vi dico di più perché in Tron: Ares ci occupiamo di musica ed è molto bello. Comunque è meraviglioso nella parte e sono molto felice di partecipare al film". Ricordiamo che Leto, in parallelo alla sua carriera sul grande schermo, è anche il frontman della band Thirty Seconds to Mars , attualmente in tour.

Alla regia di Tron: Ares Joachim Rønning (Maleficent - Signora del Male, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar) su una sceneggiatura di Jesse Wigutow e Jack Thorne. Il cast include anche Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Sarah Desjardins. Il film uscirà al cinema il 10 ottobre 2025. Trovate tutte le ultime notizie nella nostra scheda.