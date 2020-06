L’ultimo aggiornamento sul filmdi Andy Muschietti conrisale allo scorso aprile , quando a causa dell’emergenza Coronavirus la Warner Bros. ha apportato alcune modifiche al calendario, finendo per anticipare l’uscita del cinecomic al

Hollywood è comunque piombata in un clima di incertezza per quanto concerne la ripartenza delle produzioni, perciò ad oggi non è effettivamente chiaro quando tornerà tutto alla normalità.

Un commento su Instagram da parte di Barbara Muschietti, tuttavia, preannuncia una luce alla fine del tunnel. In risposta a un fan che chiedeva novità su Flash, la produttrice e sorella del regista Andy ha confermato che ci saranno “presto novità“.

Se tutto andrà secondo i piani Ezra Miller dovrà prima girare Animali Fantastici 3 e poi dedicarsi al cinecomic di Andy Muschietti.

Producer Barbara Muschietti has teased that news for ‘THE FLASH’ film is coming very soon. (Source: https://t.co/iOyPoqHMme) pic.twitter.com/bYwzOwGnOk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 13, 2020

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Quanto attendete il film su Flash? Ditecelo nei commenti!