Le riprese disono ferme da marzo: la produzione è stata interrotta dal lockdown dopo poche settimane dall’inizio, ma in una nuova intervistarivela di aver girato già l’80% delle sue scene.

L’attore interpreta Gil Colson, procuratore distrettuale di Gotham City che in un primo momento si sospettava potesse essere una specie di Harvey Dent. Il fatto che Sarsgaard abbia già quasi terminato le sue scene lascia immaginare che sia un ruolo relativamente piccolo (che magari si amplierà nei prossimi film):

Spero che ci facciano tornare presto sul set, e che io possa tornare a recitare la mia parte. È proprio qualcosa che desidero terminare. Quando si parla di kolossal come questo, le riprese durano mesi e mesi. Ci sono centinaia di persone sul set in ogni momento. È difficile capire come fare, ma una volta che lo avranno capito voglio tornare sul set e terminare il mio lavoro.

L’attore ha parlato anche dell’aspetto di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne / Batman:

È fantastico. Devo dirlo: è davvero, davvero fantastico. Stava facendo un lavoro davvero fichissimo. Il suo Batman mi convince molto, e non vedo l’ora di vederlo sullo schermo. Penso che sia un attore molto interessante, mi è piaciuto in diversi film. L’ho amato nel film dei fratelli Safdie (Good Time). Era davvero bravo in quel film. E mi è piaciuto moltissimo il film che ha appena fatto. Quel film che ha fatto con Willem Dafoe, quella commedia, The Lighthouse. È così strano ed è incredibile. È un attore così interessante.