IL 16 ottobre (salvo imprevisti) dovrebbe arrivare nelle sale americane, primo dei due sequel del film del 2018 diretto da David Gordon Green. Ma quando vedremo il primo trailer del lungometraggio? Forse presto.

Il produttore Jason Blum, parlando con Entertainment Weekly durante la promozione di You Should Have Left, ha rivelato che effettivamente non dovrebbe mancare molto all’arrivo del primo trailer del progetto:

Stiamo cercando di far uscire quel trailer e poi far uscire il film entro la fine dell’anno. Questa è la nostra speranza, il nostro sogno, il nostro piano. Vedremo.

Lo scorso maggio aveva dichiarato:

Al momento stiamo ancora lavorando al trailer di Halloween Kills e stendendo la strategia per l’uscita sulla base di ciò che succede nel mondo. Dita incrociate. Ho ottime sensazioni e non vedo l’ora di condividere tante altre cose. Spero presto.

Halloween Kills ha una data d’uscita fissata al 16 ottobre 2020; Halloween Ends – che chiuderà la serie di film su Halloween con Jamie Lee Curtis – uscirà 15 ottobre 2021. Entrambi i film sono diretti da David Gordon Green e basati su una sceneggiatura di Green, Danny McBride e Scott Teems (Paul Brad Logan e Chris Bernier hanno collaborato alla sceneggiatura di Halloween Ends).

Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block figureranno come produttori. John Carpenter, Danny McBride e David Gordon Green saranno invece i produttori esecutivi insieme a Jamie Lee Curtis, Jeanette Volturno e Couper Samuelson.

Cosa ne pensate? Attendete il primo trailer di Halloween Kills? Diteci la vostra bei commenti!