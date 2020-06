Al momento sono nel bel mezzo della realizzazione. Ho tutta una serie di idee, ogni giorno ne spunta una. Sto sperimentando tantissimo e non ho idea se qualcosa finirà nel film. Ma siamo decisi a fare qualcosa di diverso, a realizzare del lavoro solido e degno, rendendo giustizia al romanzo. Parte del materiale probabilmente sarà un disastro totale, ma ci sto provando con tutto me stesso. Sto facendo un po’ l’antipatico perché sto chiedendo più tempo del solito. Sto facendo impazzire tutti lperché sono traboccante di idee. E parliamo di Denis, no? È lui che mi ha invitato in questo mondo, l’atmosfera è di grande ispirazione così come lo sono le persone con cui ho la possibilità di lavorare. Cancellate la parola “lavorare”, intendevo “divertirmi”.

ha parlato con Collider della colonna sonora di, il kolossal di Denis Villeneuve atteso per dicembre, preannunciando che si tratterà di un lavoro decisamente particolare e diverso dal solito:

Dune è uno dei progetti più importanti del 2020 per la Warner Bros., e la major sta già sviluppando il sequel.

Le riprese di Dune si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast comprende Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Leggi anche – Dune: ad agosto le riprese aggiuntive

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.