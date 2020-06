La promozione di, il nuovo film diin arrivo dal 3 agosto nei cinema italiani, comincia a entrate nel vivo e le varie testate internazionali hanno cominciato a proporre alcune chiacchierate fatte con le star della pellicola, come ad esempio Entertainment Weekly e il suo pezzo dedicato a

La star, prossima protagonista di The Batman di Matt Reeves, ricorda la prima lettura dello script di Tenet giungendo a definire il lavoro di Christopher Nolan come un vero e proprio “trucco di magia”.

Robert Pattinson racconta di aver incontrato per la prima volta il filmmaker a inizio del 2019 e di come, dopo questo primo meeting, Nolan lo abbia poi invitato a casa sua per mostrargli lo script di quello che sarebbe poi diventato Tenet.

Sono tornato da lui un paio di giorni dopo il primo meeting, ci siamo visti in una sorta di studio nel retro di casa sua e mi mostrò lo script che non aveva alcun titolo di sorta. Lo leggi e cominci a pensare che sarà un particolare genere di film. Poi diventa altro e pensi “Oh, quindi è qua che vuole andare a parare”. Poi muta ancora in un altro genere, una cosa letteralmente inaspettata. La mia prima impressione è che si trattasse del più impressionante gioco di piatti rotanti che abbia mai visto. Viene aggiunto un piatto, , poi un altro e poi un altro ancora fino ad arrivare a un livello impressionante e quasi spaventoso. Questo lavoro di ingegneria sulla sceneggiatura diventa un vero e proprio trucco magico. Nella prima lettura sono quasi rimasti stupito per l’ingenuità della scrittura. Nel senso che mi ritrovavo a pensare “Ma come ca**o pensano di tradurre questa cosa in un film?”. Già le premesse alla base di alcune scene sono così complicate che è difficile capirle nella tua testa, tanto che l’idea di vederle addirittura girate sembrava letteralmente impossibile. Ma, fortunatamente, non ero io che dovevo pianificarle. Dovevo solo presentarmi al lavoro.

Tenet: i dettagli e la sinossi

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures il 31 luglio negli Stati Uniti e in altri paesi, il 3 agosto in Italia.

