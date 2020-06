L’uscita disi avvicina (finalmente) sempre di più, e così Entertainment Weekly prosegue nella pubblicazione dei suoi speciali sul film di Christopher Nolan: nella recente intervista con, l’attore racconta che il suo primo incontro con il regista durò ben tre ore.

Pattinson non sapeva nemmeno perché era stato convocato:

Ero a Londra, all’inizio dell’anno scorso, e non avevo programmi. Quindi andai abbastanza nel panico quando, dal nulla, mi arrivò una telefonata chiedendomi “Vuoi tornare a Los Angeles?” Andai a incontrarlo, e parlammo per circa tre ore. Non avevo alcuna idea del motivo per cui stavamo parlando, non conoscevo il soggetto dell’incontro. Mi ero preparato, tornando su tutta la sua filmografia per cercare di prevedere quale fosse il genere cinematografico che avrebbe affrontato nel suo nuovo lavoro. E poi, dopo ore di discussione, negli ultimi due minuti mi dice: “Dunque, ho scritto questa cosa, ti piacerebbe leggerla?”

Pattinson temeva di essersi giocato le sue possibilità con il regista dopo un incidente con il… cioccolato:

C’era questo pacchetto di cioccolatini sul tavolo. Alla fine di questa lunghissima conversazione mi ritrovai ad avere un gigantesco calo di zuccheri. Temevo di svenire per quanto avevamo parlato, stavo cercando di concentrarmi a tutti i costi. E così, alla fine, chiesi se potevo mangiare uno dei cioccolatini. E lui terminò immediatamente la conversazione. Pensai subito: “Oddio, ho rovinato tutto”.

Per fortuna (per Pattinson) l’impressione era sbagliata, e l’attore ottenne la parte. Un ruolo che, ad oggi, è ancora in gran parte avvolto nel mistero anche se qualche giorno fa lo stesso Nolan ha svelato qualche piccolo dettaglio:

Pensiamo possa chiamarsi Neil. [ride] Non sai mai veramente cosa sia vero con queste identità. È un po’ un furfante, opera all’interno di quello che loro definiscono questo “ambiente nella penombra” popolato da agenti di servizi segreti diversi tra loro.

Tenet: i dettagli e la sinossi

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures il 31 luglio negli Stati Uniti e in altri paesi, il 3 agosto in Italia.

Cosa ne pensate di queste nuove dichiarazioni su Tenet fatte da Robert Pattinson?