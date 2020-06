Prima di tutto, è semplicemente un grande attore. Ha iniziato essendo un fenomeno adolescenziale e poi con il suo lavoro ha dimostrato a tutti di essere capace di tanto altro. È un artista davvero interessante ed è molto simile a Batman in un certo senso. Abbiamo l’illusione di Bruce Wayne e poi c’è Batman nascosto nell’ombra che rappresenta qualcosa di molto più complicato. In tal senso è perfetto per il ruolo. Ha dei punti in comune e poi, cavolo, sta benissimo con un completo addosso. Davvero benissimo. E ha una mascella da paura.