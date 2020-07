Quando ha girato Dunkirk, uscito nel 2017, Nolan si era voluto mettere alla prova con la sfida logistica e cinematografica di un grande film di guerra. All’epoca aveva detto: “Ho aspettato il momento giusto, dovevo sentirmi pronto, sicuro, esperto e capace di trasmettere al pubblico la totalità dei momenti che racconto”. Ma c’è una sorta di passaggio fra il racconto del palese e celebrato valor militare e quello dell’incognito eroismo di un agente segreto? “Certo che c’è, come c’è fra la vita reale e le sue ombre. E a me interessava che il protagonista non fosse tratteggiato con gli aspetti freddi e superficiali tipici della spia. In fase di sceneggiatura ho esplorato il carattere di un personaggio pronto ad affrontare eventi terribili, combattendo e sacrificandosi per concetti astratti, oltre il solito, rozzo, cinismo di facciata di queste figure letterarie e cinematografiche. E John David Washington questo l’ha intuito”. Qui adesso bisogna scegliere: a che scuola fa riferimento questa spia che sfugge la retorica del personaggio? Alla scuderia dei complessi e dolenti agenti segreti di John le Carré o all’ammazzasette e sciupafemmine, ma comunque sempre ultrabritannico, James Bond di Ian Fleming? Nolan si mantiene equidistante: “C’è un mood Le Carré, ma c’è anche la straordinarietà, l’esagerazione, il larger than life di Fleming. Penso anche che ci sia molto di Graham Greene”

Pochi minuti fa Repubblica ha pubblicato un’intervista a Christopher Nolan disponibile sul Venerdì, intervista realizzata vista del lancio diprevisto, ora, per il 26 agosto e nella quale il regista parla del protagonista, interpretato da John David Washington, citando anche le sue ispirazioni:

Trovate l’intervista integrale su Repubblica.

Tenet: dettagli e sinossi del film

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures il 31 luglio negli Stati Uniti e in altri paesi, il 3 agosto in Italia.