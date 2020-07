ha aggiunto al suo sito ufficiale la sceneggiatura originale del suo ““.

Lo sceneggiatore che si cela dietro grandi successi come Jurassic Park e Mission: Impossible aveva dei piani ben precisi per la prima trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Dopo aver lavorato al primo film, lo sceneggiatore non tornò per i successivi pur avendo delle idee ben chiare:

In sostanza la mia idea della trilogia era il racconto della storia di Gwen Stacy e Harry Osborn, ma avevo programmato tutto in modo diverso. Volevo che Gwen fosse uccisa alla metà del secondo film per seguire un po’ il modello di L’impero colpisce ancora. C’erano altri cattivi che volevo usare e in genere un modo diverso di raccontare quella storia.

Gwen alla fine fu introdotta in Spider-Man 3 di Raimi con il volto di Bryce Dallas Howard, ma non ebbe su Peter lo stesso impatto della Gwen dei fumetti.

Koepp ebbe in realtà la possibilità di tornare a lavorare al reboot di Spider-Man, visto che fu in trattative per un certo periodo di tempo per scrivere The Amazing Spider-Man 2 e The Amazing Spider-Man 3, ma lo sceneggiatore ha ammesso di aver perso interesse a un certo punto.

Tra gli archivi potete trovare anche Jurassic Park, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e Mission: Impossible.