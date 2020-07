La questioneè cominciata quando l’attore di, a fine giugno, ha ritrattato le affermazioni sul regista risalente all’edizione 2017 del Comic-Con.

A pochi mesi dall’addio di Zack Snyder e dall’ingaggio di Joss Whedon per portare a termine Justice League, uno spettatore chiese al cast del film un commento su quanto accaduto.

A rispondere fu Ray Fisher, l’interprete di Cyborg, che dichiarò:

Joss è fantastico, Zack ha scelto una persona in gamba per intervenire e finire quello che lui ha cominciato.

Poi, a quasi 3 anni da quel giorno, l’attore è intervenuto su twitter per fare marcia indietro su quanto affermato su quel palco:

Vorrei cogliere l’occasione per ritrattare con vigore ogni singola parola di questa dichiarazione.

Un paio di giorni dopo, l’attore ha nuovamente preso parola via social circostanziando un po’ di più la sua posizione lanciando delle vere e proprie accuse contro Joss Whedon e non solo:

Il trattamento che Joss Whedon ha riservato sul set al cast e alla troupe di Justice League è stato schifoso, offensivo, non professionale e completamente inaccettabile. Gli è stato permesso, per molti versi, da Geoff Johns e da Jon Berg. Responsabilità > Intrattenimento

Parole dure, parole dure di uomo che ha avuto esperienza diretta della lavorazione del cinecomic Warner che sono state poi seguite da no comment vari ed eventuali e twittate pro e contro.

In una live su Instagram che è stata ripresa e pubblicata su YouTube, Ray Fisher è tornato a parlare della questione Joss Whedon spiegando di non poter scendere nel dettaglio della questione a causa degli accordi di non divulgazione ancora in essere:

Sono ancora decisamente sotto contratto e vincolato da accordi di non divulgazione. Motivo per cui devo stare molto attento a cosa dico e a come lo dico, altrimenti potrei essere citato in giudizio. Insomma, volevo semplicemente fornire un disclaimer per tutte quelle persone che volevano conoscere dei dettagli aggiuntivi sulla vicenda. Ora come ora non posso farlo.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece.

Questa la sinossi:

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

La Snyder Cut di Justice League arriverà su HBO Max nel 2021.