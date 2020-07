Ieri, poco prima dell’annuncio dello slittamento di un anno dell’uscita di ecco tutto quello che c’è da sapere ), Empire pubblicava un estratto dal numero dedicato ai film più attesi dell’autunno in cui venivano riportate alcune interessanti dichiarazioni die del co-sceneggiatore Danny McBride circa le tematiche della pellicola e il quando sarà ambientato, cronologicamente, rispetto ai fatti narrati in Halloween.

Cominciamo proprio da quanto detto dall’attore e sceneggiatore visto, fra i tanti, in Tropic Thunder e Facciamola Finita, Danny McBride:

Si svolge nella stessa notte e riprende le fila della storia da dove terminava l’ultimo film. Gli eventi della pellicola riuniscono un sacco di personaggi che erano nell’originale del 1978 e che non abbiamo avuto modo di vedere in scena l’ultima volta. Si riuniscono per cercare di fermare Michael una volta per tutte, di fermare questo pazzo.