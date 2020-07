Di recente l’attrice e cantante(Il Diritto di Contare, Antebellum) ha rivelato che non gli dispiacerebbe affatto apparire nel sequel di Black Panther, magari nei panni di

Proprio in virtù di quest’ultima affermazione Boss Logic ha voluto realizzare su carta (o su pixel) il sogno dell’attrice trasformandola nell’iconica mutante Marvel con una suggestiva fan art.

La potete vedere qua sotto:

Decided to do a @JanelleMonae Storm before I called it a night @MarvelStudios 🙏❤️⚡ pic.twitter.com/W20b3CAthj

Ecco la recente dichiarazione dell’attrice:

Uno dei miei sogni è sempre stato di interpretare Tempesta. Non so se ha un ruolo in Black Panther, ma sarebbe un sogno se ci fosse. Non so a che punto siano in questo senso. Molte donne hanno interpretato Tempesta e hanno svolto un lavoro eccezionale, mi piacerebbe unirmi al coro e rendere giustizia a Tempesta.