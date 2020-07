Qualche settimana fa hanno iniziato a circolare alcune voci di corridoio secondo cui la Warner Bros starebbe lavorando a un nuovo film diprodotto da J.J. Abrams e concepito per HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia. Si era parlato anche della possibilità di riaverenella parte del popolare personaggio, ma oggi purtroppo Francis Lawrence ha frenato l’entusiasmo chiarendo un po’ la situazione.

Parlando con Slashfilm, il regista ha prima di tutto ribadito che i piani per un sequel “diverso” ci sono sempre stati e di averne già discusso più volte con Keanu Reeves:

Tutti volevamo farlo. Aveva fatto abbastanza soldi e perciò volevamo realizzare un film vietato ai minori in modo più responsabile. Con responsabile intendo che avremmo realizzato un film meno costoso rispetto all’originale che non pensavamo sarebbe stato vietato ai minori.

Abbiamo lavorato al sequel per un po’ e siamo tornati a parlarne di recente. È sempre stata una questione in sospeso per noi perché tutti amiamo il primo film e sappiamo che è diventato un film di culto per una cerchia di persone, perciò sarebbe bello realizzarlo. Io e Keanu ne abbiamo parlato un bel po’ in effetti.