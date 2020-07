Dopo il via libera del Regno Unito e in attesa di scoprire se la produzione approderà anche in Italia, Deadline riporta che un’altra delle ambientazioni a ospitare le riprese di Mission: Impossible 7 e 8 sarà, con tutta probabilità, la Norvegia, che aveva già accolto troupe e attori per Mission: Impossible – Fallout.

La notizia è partita dal ministro della cultura norvegese Abid Raja che ha parlato al telefono con Tom Cruise che ha definito la Norvegia “un paese meraviglioso”, precisando di non vedere l’ora di tornarci.

Raja ha spiegato che se tutto andrà secondo i piani, la produzione sarà accolta in Norvegia nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

In Mission: Impossible 7 e 8 ritroveremo, oltre a Tom Cruise, anche Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby e Shea Whigham. Esai Morales sarà l’antagonista.

Christopher McQuarrie scriverà e dirigerà i due film (il terzo e il quarto da lui scritti e diretti). Continua poi la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione.

Il settimo episodio arriverà nelle sale americane il 19 novembre del 2021, mentre l’ottavo arriverà il 4 novembre del 2022.

Cose ne pensate?