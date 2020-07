Per un’intervista pubblicata da SFX Magazine è tornato a parlare di, il cinecomic di Matt Reeves presto in fase di riprese dopo lo stop a causa dell’emergenza.

L’attore innanzitutto ha parlato di cos’è che apprezza del progetto:

È tutto davvero emozionante. Sono estasiato all’idea di far parte di quell’universo. Ci sono parole che già fanno parte del mio vocabolario come Gotham City, Pinguino, Joker, Batman, Bruce Wayne, Harvey Dent e così via. Guardo i film di Batman da quando sono bambino, ma questa sceneggiatura ha un che di estremamente originale. Affonda le radici in quel mondo senza però ripetersi, pur essendo immerso nella mitologia del personaggio che conosciamo, in quella di Bruce Wayne, Batman e Gotham.

[…]

Matt Reeves ha svolto un lavoro incredibile nel renderlo familiare e allo stesso tempo unico e nuovo. È davvero emozionante poter farne parte.