Quando qualche giorno fa la Warner Bros ha rimosso dal calendario l’uscita americana di(prevista per il 12 agosto), Toby Emmerich ha ammesso che la major sta pensando a una distribuzione globale “non tradizionale” per far fronte all’emergenza Coronavirus e alla necessità, per i cinema, di prodotti inediti per sopravvivere. Questo significa, in sostanza, far uscire il film nei territori in cui i cinema hanno riaperto in sicurezza, ed eventualmente anche negli stati americani in cui è possibile farlo. Una sorta di distribuzione a scacchiera, senza dubbio più complessa da gestire ma che potrebbe avvantaggiarsi di una coda più lunga del solito.

Ora Variety rivela che effettivamente la Warner starebbe contattando gli esercenti di paesi come il Regno Unito, la Francia e la Spagna informandoli di prepararsi a un’uscita tra il 26 e il 28 agosto. In Italia, lo ricordiamo, il film era già stato fissato in precedenza al 26 agosto. In Irlanda, secondo quanto segnala un utente di Twitter, sarebbero già partite delle prevendite (salvo lo stop della Warner):

Breaking News!! TENET is opening in Ireland on Wed Aug 26th & was on sale in @MoviesDundrum @MoviesSwords @SGCDungarvan @moviesatgorey till WB asked us to take it down. But we were the first in the WORLD to actually get it on sale as was promised. Watch this space!! pic.twitter.com/JqD0TG4kyC — GRAHAM (@grahams_graham) July 24, 2020

Secondo le fonti citate da Variety, la major ovviamente non può garantire che l’uscita sia definitivamente quella, visto l’evolversi repentino della pandemia. Ma in territori come la Corea del Sud il mercato cinematografico è già riuscito a ripartire (Peninsula, sequel di Train to Busan, ha debuttato con 20 milioni di dollari lo scorso weekend), e in Cina (territorio importantissimo per gli incassi internazionali) i cinema stanno riaprendo proprio in questi giorni. Proprio quest’ultimo aspetto starebbe convincendo sempre di più la Warner a percorrere questa strada accontentando Christopher Nolan e facendo sì che effettivamente l’uscita di Tenet contribuisca a far riaprire i cinema.

Vi terremo aggiornati!