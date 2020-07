Durante il panel dedicato ad Antlers al Comic-Con@Home, il regista Guillermo del Toro ha aggiornato sulla situazione di Nightmare Alley, il suo nuovo film le cui riprese sono state interrotte a causa del lockdown.

Qualche settimana fa è stato lo stesso del Toro a confermare di aver creato un protocollo molto dettagliato per garantire la prosecuzione delle riprese in sicurezza, e durante il panel ha spiegato:

Per fortuna abbiamo un cast meraviglioso. Ma le difficoltà di riorganizzare il calendario sono gigantesche, perché ogni attore ha delle richieste e bisogna lavorare tenendo conto degli impegni di tutti. Penso che per ogni problema, in un film, ci sia una splendida soluzione. Solo che a volte non la vediamo. Penso di aver trovato la soluzione giusta, ma non è facile. Non è semplice riuscire ad anticipare come si sposterà il set, anche per via delle precauzioni. In pratica è come se lavorassimo in sala operatoria. Bisogna creare ambienti sterili, far sì che tutti i partecipanti siano disinfettati, ma poi bisogna anche mettere in scena il film. È un approccio diverso. Il modo di gestire le comparse, di distribuirle sul set, anche solo il modo di assumerle… Solitamente vengono pagate alla giornata, ma ora dovremo pagare loro intere settimane di lavoro, per impedirgli di andare a lavorare in altre produzioni e quindi rappresentare un pericolo. Bisogna prenotarle per settimane… devono essere comparse “monogame”!

Le mie previsioni sono che la pandemia continuerà ancora per qualche mese, e quindi le riprese saranno davvero… interessanti.