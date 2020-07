La notizia arriva da Variety ed è stata poi confermata da altri giornali:, l’attesissimo film di Christopher Nolan, approderà nei cinema di oltre 70 paesi tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Spagna, Russia e Regno Unito a partire dal

Al momento non è in programma un’uscita in Cina, mentre negli Stati Uniti – dove l’emergenza Coronavirus è ancora critica – approderà a partire dal 3 settembre anche se solo in alcune città, giusto in tempo per il Labor Day.

Ecco per l’occasione anche il nuovo poster IMAX:

Just in: Shot with IMAX Cameras, Christopher Nolan’s highly anticipated @TENETFilm coming to IMAX theatres worldwide starting August 26. #IMAX tickets on sale soon. pic.twitter.com/l9VcfWHGtO — IMAX (@IMAX) July 27, 2020

La notizia di un’uscita “anticipata” rispetto agli Stati Uniti è iniziata a circolare subito dopo lo slittamento di qualche giorno fa. In territori come la Corea del Sud il mercato cinematografico è già riuscito a ripartire (Peninsula, sequel di Train to Busan, ha debuttato con 20 milioni di dollari lo scorso weekend), e in Cina (territorio importantissimo per gli incassi internazionali) i cinema stanno riaprendo proprio in questi giorni per quanto la situazione sia ancora un po’ instabile. Proprio quest’ultimo aspetto avrebbe convinto la Warner a percorrere questa strada accontentando Christopher Nolan e facendo sì che effettivamente l’uscita di Tenet contribuisca a far riaprire i cinema.

Inception stando a BoxofficePro tornerà invece al cinema il 21 agosto, anche se non è chiaro quando succederà lo stesso in Italia.

Warner Bros. will now release INCEPTION 10th Anniversary Event on August 21, 2020.#Inception — Boxoffice Pro (@BoxOffice) July 27, 2020

Tenet: i dettagli e la sinossi

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures.