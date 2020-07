ha mostrato ai suoi seguaci su Twitter la spada di Psylocke che ha ritrovato mentre puliva casa. L’attrice, che ha interpretato il personaggio in, il film di Bryan Singer non accolto molto bene da pubblico e critica, si era esercitata tantissimo per il ruolo e in effetti, come dimostra il video, i suoi allenamenti non sono stati vani.

C’è stato soltanto un piccolo intoppo, come potete vedere qui di seguito:

This is why we can’t have nice things. ⚔️ I found my #Psylocke sword 😏 pic.twitter.com/lRIJpWKPT9 — Olivia Munn (@oliviamunn) July 29, 2020

Su Twitter qualcuno ha ironizzato sostituendo lo spada con una spada laser:

The Force is decent with her. pic.twitter.com/XqYKScwDve — ActionMovieDad (@ActionMovieKid) July 29, 2020

X-Men: Apocalisse è ambientato 10 anni dopo i fatti di Giorni di un Futuro Passato (gli anni ottanta), e vede il ritorno di James McAvoy, Rose Byrne, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Evan Peters e Nicholas Hoult. Tra i nuovi ingressi, Oscar Isaac (Apocalisse), Alexandra Shipp (Tempesta), Ben Hardy (Angelo), Tye Sheridan (Ciclope), Olivia Munn (Psylocke) e Sophie Turner (Jean Grey).

Cosa ne pensate? Potete parlarne in questo topic del Forum Supereroi!

Scritto da Bryan Singer assieme a Dan Harris e Michael Dougherty (X-Men 2), X-Men: Apocalypse è arrivato il 26 maggio 2016.

Dopo aver partecipato a The Predator, Olivia Munn ha recitato in Buddy Games, la serie tv The Rook, il film con Sam Claflin Love Wedding Repeat.