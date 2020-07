Il legame frae la IMAX corporation è da sempre fortissimo, ergo non c’è nulla di cui stupirsi nell’apprendere che svariati dipendenti della compagna hanno già avuto la possibilità di vedere Tenet, la sua pellicola in arrivo a fine agosto nei cinema italiani.

A rivelare la cosa è stato il CEO Rich Gelfond durante una conference call con degli analisti di Wall Street durante la quale ha spiegato:

Molte persone qua presso la IMAX sono state coinvolte nella fase di post-produzione di Tenet. La reazione comune è stata quella del “Oh santo cielo, avevo dimenticato quanto fosse bello stare al cinema!”. Tenet è una pellicola girata in maniera sopraffina, realizzata in modo splendido e un film grandioso. E non è una cosa che è stata detta da una singola persona di una data età, ma da un numero eterogeneo di dipendenti IMAX che me lo hanno riferito in maniera del tutto spontanea.

La IMAX prevede di riavere in attività, per la fine di agosto, il 90% delle sue 1400 sale sparse per il mondo, cosa che potrà avvenire proprio grazie alla release di Tenet, prevista in circa settanta paesi proprio dalla fine del mese citato (ecco tutti i dettagli). Il film di Nolan è stato girato interamente in IMAX.

Tenet: i dettagli e la sinossi

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures.

Cosa ne pensate di queste prime considerazioni su Tenet arrivate dai dipendenti IMAX? Ditecelo nei commenti!